تغير طريقة عيش البشر والتحدي الصعب.. عدو تضعه في طعامك ويهدد حياتك!

وتقول طبيبة القلب الدكتورة كلود سمعان في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": إن الملح هو العدو الأول للجسم، وإن تناوله بكثرة له انعكاسات سلبية على صحة الإنسان؛ خاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض في القلب والضغط والرئتين.. ومن هنا فإنه يمكن فهم ما توصل إليه تقرير منظمة الصحة العالمية، من أن الحد من تناول الملح يساهم في حماية أرواح ملايين البشر؛ لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى أن نسبة 65% من الأشخاص الذين سيتعدى عمرهم الـ45 عامًا في 2025، سيعانون من مشاكل في الضغط.