"النمر": النساء أكثر عرضة لتشنج الشرايين التاجية.. والرجال لتضيّقها بالكالسيوم والدهون

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر عن اختلاف ملحوظ بين النساء والرجال في طبيعة أمراض الشرايين التاجية، مبينًا أن النساء أكثر عرضة للإصابة بتشنج (انقباض) الشرايين، بينما الرجال أكثر عرضة لتضيّقها نتيجة تراكم الكالسيوم والدهون.
وأكد النمر أن القلب ليس مجرد مضخة دم، بل هو "مخلوق معجز" يتأثر بالحالة النفسية والوظائف الجسدية، موضحًا أن القلب:
يفرح ويحزن مع صاحبه، وقد ينكسر عند الصدمات لدرجة التوقف من شدة الأسى.
يهدأ قبل الدخول في النوم وينشط قبل الاستيقاظ.
يشعر بارتفاع ضغط الدم ويفرز هرمونات (ANP وBNP) لحماية الجسم وخفض الضغط.
وأشار إلى أن هذه الحقائق تجسد العلاقة الوثيقة بين المشاعر الإنسانية والصحة الجسدية، مؤكدًا أهمية الوقاية والكشف المبكر للحفاظ على سلامة القلب.