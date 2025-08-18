"النمر": النساء أكثر عرضة لتشنج الشرايين التاجية.. والرجال لتضيّقها بالكالسيوم والدهون

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر عن اختلاف ملحوظ بين النساء والرجال في طبيعة أمراض الشرايين التاجية، مبينًا أن النساء أكثر عرضة للإصابة بتشنج (انقباض) الشرايين، بينما الرجال أكثر عرضة لتضيّقها نتيجة تراكم الكالسيوم والدهون.