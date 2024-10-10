عينك في خطر.. "الصحة" تنبّه من "الجلوس أمام الشاشات" وتُبرز "قاعدة الحماية"

دعت وزارة الصحة إلى الحرص على صحة العيون بشكل عام، وصحة عيون الأطفال خاصةً؛ لينعم الجميع برؤية واضحة، منبهةً إلى خطورة الجلوس الطويل أمام الشاشات، ومشيرةً إلى قاعدة الحماية.
وشددت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "إكس"، على أهمية الراحة للعينين، مشيرةً إلى أن الجلوس المطول على الشاشات يسبب "جفاف العين، واحمرارها، وتقليل جودة الرؤية".
وأضافت: لحماية عينيك أثناء استخدام الأجهزة حافِظْ على مسافة 25 بوصة من الشاشة، وطبّق قاعدة "20-20-20" والتي تعني أن كل 20 دقيقة، انظر لشيء على بُعد 20 قدمًا (6 أمتار) لمدة لا تقل عن 20 ثانية.