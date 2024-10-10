عينك في خطر.. "الصحة" تنبّه من "الجلوس أمام الشاشات" وتُبرز "قاعدة الحماية"

وأضافت: لحماية عينيك أثناء استخدام الأجهزة حافِظْ على مسافة 25 بوصة من الشاشة، وطبّق قاعدة "20-20-20" والتي تعني أن كل 20 دقيقة، انظر لشيء على بُعد 20 قدمًا (6 أمتار) لمدة لا تقل عن 20 ثانية.