يتميّز بمحاكاة هرمونية.. شركة بريطانية تصنّع دواءً ينقص الوزن بشكل سريع

وكشفت الصحيفة أن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للعقار، أوضحت أن مرضى السكري من النوع الثاني، الذين يعانون السمنة، فقدوا نسبة كبيرة من وزنهم، أكبر بكثير مما يمكن أن يفقدوه باستخدام الأنظمة الغذائية، والتدريبات الرياضية بمفردها، بل فقد بعض المشاركين، نحو 16% من وزنهم، بعد الحصول على 15 مليغرامًا من العقار أسبوعيًا، بينما فقد آخرون حصلوا على 10 مليغرامات من العقار 13% من وزنهم، بينما كان المشاركون جميعهم في التجربة ملتزمين بنظام غذائي قليل السعرات، ويمارسون تدريبات رياضية منتظمة.