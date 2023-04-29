يتميّز بمحاكاة هرمونية.. شركة بريطانية تصنّع دواءً ينقص الوزن بشكل سريع

تحدثت صحيفة "ديلي تليغراف" عن عقار جديد يساعد المرضى الذين يعانون السمنة أو داء السكري، على فقدان الوزن بشكل سريع.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: العقار الجديد، "ترايزيباتايد"، الذي تصنعه شركة إيلي ليلي، البريطانية، يوفر إمكانية فقدان أكثر من 16 كيلوغرامًا من الوزن.
وأضافت: العقار يُؤخذ مرة واحدة أسبوعيًا، ويجعل الشخص يشعر بالامتلاء، وعدم القدرة على تناول الكثير من الطعام لفترات أطول، ما يجعل الفجوة بين الوجبات أطول.
وأردفت الصحيفة: العقار لا يكتفي بذلك، بل بعد تناول المريض أي وجبة؛ يقوم العقار بمحاكاة هرمونات معينة يفرزها الجسم تجعله يشعر بالشبع، وتعمل على فقدان الوزن في الوقت نفسه.
وبحسب التقرير، فإن العقار عبارة عن حقنة تؤخذ مرة واحدة كل أسبوع، وقامت سلطات الأدوية والعقاقير البريطانية، بالموافقة عليه العام الماضي، ويتوقع أن يكون متاحًا في بريطانيا في وقت قريب.
وكشفت الصحيفة أن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للعقار، أوضحت أن مرضى السكري من النوع الثاني، الذين يعانون السمنة، فقدوا نسبة كبيرة من وزنهم، أكبر بكثير مما يمكن أن يفقدوه باستخدام الأنظمة الغذائية، والتدريبات الرياضية بمفردها، بل فقد بعض المشاركين، نحو 16% من وزنهم، بعد الحصول على 15 مليغرامًا من العقار أسبوعيًا، بينما فقد آخرون حصلوا على 10 مليغرامات من العقار 13% من وزنهم، بينما كان المشاركون جميعهم في التجربة ملتزمين بنظام غذائي قليل السعرات، ويمارسون تدريبات رياضية منتظمة.
وأشارت "ديلي تليغراف" إلى أن السلطات الصحية، قامت قبل أشهر قليلة، بالسماح باستخدام عقار «ويغوفي» في القطاع الصحي العام، للمساعدة على خسارة الوزن.
وقالت: سيكون عقار «ترايزيباتايد» الجديد، بعد حصوله على موافقة المعهد الوطني للرعاية الصحية في بريطانيا، الشهر الماضي، متاحاً لأكثر من 35 ألف شخص في البلاد كل عام.