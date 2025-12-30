من الرطوبة إلى فيتامين " د ".. 3 طرق غير تقليدية لمواجهة فيروسات الشتاء

كشفت تقارير علمية حديثة، عن "مثلث ذهبي" لتعزيز المناعة في فصل الشتاء، يعتمد على ضبط بيئة المنزل، النشاط البدني، والذكاء في اختيار المكملات الغذائية.
سلاح الرطوبة.. الدرع الخفي
ووفقاً لتقرير على نشرته مجلة "Science Focus" ، مع دخول فصل الشتاء، يتجاوز مفهوم الوقاية مجرد غسل اليدين وارتداء الملابس الثقيلة،
حيث أثبتت الدراسات أن جفاف الهواء هو الحليف الأول للإنفلونزا، حيث تضعف الرطوبة المنخفضة الأغشية المخاطية. ويوصي الخبراء بضبط رطوبة المنازل بين 40-60%، مؤكدين أن الفيروسات تعيش أطول في الأوساط الجافة.
الرياضة.. محفز وليست اجهاداً
على عكس المعتقدات السابقة بأن الجهد البدني ينهك المناعة، أكد الدكتور جون كامبل من جامعة باث أن التمارين "تُستنفر" الخلايا المناعية وتوجهها للأنسجة المعرضة للخطر. ويقول كامبل: "التمارين الهوائية وتمارين القوة تحفز بروتينات تدعم الجهاز الدفاعي بشكل مباشر".
فيتامين D3 الاختيار الأدق
فيما يتعلق بالمكملات، يتفوق فيتامين (D) على (C) في الفعالية الشتوية. وأشارت أبحاث جامعة "سري" البريطانية إلى ضرورة تناول 10 ميكروغرامات يومياً من فيتامين D3 تحديداً، كونه ينشط الجينات المعززة للدفاع ضد الفيروسات والبكتيريا بشكل يفوق نظيره D2 .