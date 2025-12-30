من الرطوبة إلى فيتامين " د ".. 3 طرق غير تقليدية لمواجهة فيروسات الشتاء

حيث أثبتت الدراسات أن جفاف الهواء هو الحليف الأول للإنفلونزا، حيث تضعف الرطوبة المنخفضة الأغشية المخاطية. ويوصي الخبراء بضبط رطوبة المنازل بين 40-60%، مؤكدين أن الفيروسات تعيش أطول في الأوساط الجافة.