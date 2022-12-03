"سيضحكون علي".. لا تستمع إلى هذه الأكاذيب الـ7 إن أردت النجاح

التفكير بأنك قادر على فعل جميع الأشياء بشكل جيد للغاية، واحدة من أكثر العقبات على طريق النجاح، فيجب الاعتراف ضمنيًّا بأننا لسنا قادرين على أداء كافة المهام بنفس المستوى من الجودة.

فالدعم الذي قد يتلقّاه الأشخاص من الوالدين، بأنهم أذكياء جدًّا وقادرون على تحقيق الإنجازات بأقل جهد ممكن، يعتبر من أكثر الأكاذيب التي تهيمن على عقول الأبناء وتمنعهم من تحقيق النجاح.