"سرطان البروستات المميت".. تحذير للرجال: لا تكن سمينًا في هذا العمر!

ووجدوا أن زيادة الوزن كانت أكبر في وقت مبكر من الحياة بين مجموعة الدراسة، بمتوسط 1.6 رطل سنويًّا عند 17 إلى 29 عامًا، و0.75 رطلًا في 30 إلى 44 عامًا و0.5 رطل بين 45 إلى 60 عامًا.