"إنسان صباحي" يستيقظ مبكراً بنشاط.. هنا 5 خطوات عليك اتباعها

أن تصبح شخصاً صباحياً هي وظيفة تستغرق 7 أيام في الأسبوع، حدد الوقت الذي ستستيقظ فيه كل يوم والتزم به دون استثناء، ووفقاً للخبراء، أن تكون "شخصاً صباحياً" في أيام الأسبوع فقط، والاستيقاظ متأخراً في أيام نهاية الأسبوع، لن ينفع.