تجنب هذه الفاكهة.. 4 نصائح لمستخدمي أدوية الكوليسترول في رمضان تقدّمها "سعود الطبية"

وأشارت المدينة في إنفوجراف نشرته اليوم، إلى أن الدراسات الحديثة تُوصِي بالالتزام باستخدامها حتى لو كانت نسبة الكوليسترول غير مرتفعة للفئات الذين يعانون من أمراض أو عوامل للإصابة بالجلطات القلبية أو السكتة الدماغية؛ حيث إنها تعمل على تقليل فرص الإصابة بها.