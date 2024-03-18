تجنب هذه الفاكهة.. 4 نصائح لمستخدمي أدوية الكوليسترول في رمضان تقدّمها "سعود الطبية"

قدّمت مدينة الملك سعود الطبية، عدة نصائح لمستخدمي أدوية الكوليسترول (ارتفاع الدهون) في شهر رمضان المبارك.
ونصحت بضرورة الالتزام باستخدام الأدوية بنفس الجرعة الموصوفة للمريض قبل رمضان بعد الإفطار.
وأشارت المدينة في إنفوجراف نشرته اليوم، إلى أن الدراسات الحديثة تُوصِي بالالتزام باستخدامها حتى لو كانت نسبة الكوليسترول غير مرتفعة للفئات الذين يعانون من أمراض أو عوامل للإصابة بالجلطات القلبية أو السكتة الدماغية؛ حيث إنها تعمل على تقليل فرص الإصابة بها.
وأكدت ضرورة تجنب تناول الجريب فروت أو عصيرها، والالتزام بالحمية الغذائية الموصوفة.