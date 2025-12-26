ليست برودة الطقس.. دراسة تحذر: برودة القدمين المستمرة مؤشر على مخاطر صحية

ووفقاً لتقرير على موقع "غازيتا رو"، أوضحت البروفيسورة فيرا لارينا، رئيسة قسم العلاج الخارجي في معهد الطب السريري بجامعة بيروغوف، أن انخفاض درجة حرارة الجسم يعد من أبرز هذه الأسباب، حيث يؤدي إلى “اضطراب موضعي في تدفق الدم مصحوبا بتشنجات وعائية خفيفة وضعف في جهاز المناعة”.