ليست برودة الطقس.. دراسة تحذر: برودة القدمين المستمرة مؤشر على مخاطر صحية

كشفت دراسات روسية عن مجموعة من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الشعور الدائم ببرودة القدمين، مؤكدة أن الأمر لا يرتبط فقط بانخفاض درجات الحرارة، بل هو مؤشر على مخاطر صحية.
ووفقاً لتقرير على موقع "غازيتا رو"، أوضحت البروفيسورة فيرا لارينا، رئيسة قسم العلاج الخارجي في معهد الطب السريري بجامعة بيروغوف، أن انخفاض درجة حرارة الجسم يعد من أبرز هذه الأسباب، حيث يؤدي إلى “اضطراب موضعي في تدفق الدم مصحوبا بتشنجات وعائية خفيفة وضعف في جهاز المناعة”.
وأضافت لارينا أن هذا التأثير يظهر بشكل أوضح لدى الأشخاص الذين يعانون من إجهاد عاطفي مزمن، أو سوء تغذية، أو اضطرابات النوم، أو أمراض مزمنة مصاحبة.
تصلب الشرايين وضعف الدورة الدموية
وأشارت البروفيسورة إلى أن تصلب الشرايين الوعائي يمثل سببا مهما آخر، موضحة أن تضيق الشرايين في الأطراف السفلية يبطئ وصول الدم إلى القدمين ويجعلها أكثر عرضة للشعور بالبرودة.
السكري وأمراض القلب
وبيّنت أن كبار السن، ومرضى السكري، والمصابين بأمراض القلب واضطرابات استقلاب الدهون، هم الأكثر عرضة لهذه المشكلة، لافتة إلى أن السكري يؤثر بشكل مباشر على الأوعية الدموية الدقيقة.
فقر الدم واضطرابات الأيض
كما حذرت من أن فقر الدم واضطرابات الغدد الصماء قد تعيق تبادل الحرارة ونقل الأكسجين، ما يزيد الإحساس بالبرد، خاصة في الأطراف.