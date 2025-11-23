الدكتور النمر يحدّد ملامح "حمية القلب" ويؤكد: تقليل الملح والدهون مفتاح الوقاية

أوضح استشاري القلب الدكتور خالد النمر، أن اتباع نظام غذائي صحي يُعد أحد أهم عوامل الوقاية لمرضى القلب، مؤكدًا أن الحمية الغذائية المناسبة تسهم في خفض المضاعفات وتحسين جودة الحياة لدى المرضى.
وبيّن النمر أن الحمية المثالية لمرضى القلب ترتكز على تقليل الملح ليكون أقل من 5 غرامات يوميًا، لما يمثله الصوديوم الزائد من عبء على الدورة الدموية وارتفاع ضغط الدم.
وأشار إلى ضرورة الإكثار من تناول الفواكه والخضار يوميًا نظرًا لغناها بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب والشرايين.
وأضاف الدكتور النمر أن الحبوب الكاملة تشكّل عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي الصحي، ويُفضل استبدال الحبوب المكررة بأخرى كاملة مثل: الشوفان، القمح الكامل، الأرز البني، والشعير، لما لها من دور في تحسين مستويات الكوليسترول وتنظيم السكر في الدم.
كما حثّ على تقليل استهلاك الدهون الحيوانية واللحوم الحمراء، داعيًا إلى التركيز على البروتينات الصحية مثل صدور الدجاج والأسماك خاصة الدهنية منها كالسلمون والسردين، لاحتوائها على الأوميغا-3 المفيدة لصحة القلب.
ونوّه النمر إلى أهمية إدخال المكسرات والبقوليات ضمن الوجبات اليومية، إلى جانب منتجات الألبان قليلة الدسم، مؤكدًا أن هذا النمط الغذائي المتوازن يُعد خط الدفاع الأول لحماية مريض القلب والحد من تطور الأمراض القلبية.