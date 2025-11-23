الدكتور النمر يحدّد ملامح "حمية القلب" ويؤكد: تقليل الملح والدهون مفتاح الوقاية

وأضاف الدكتور النمر أن الحبوب الكاملة تشكّل عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي الصحي، ويُفضل استبدال الحبوب المكررة بأخرى كاملة مثل: الشوفان، القمح الكامل، الأرز البني، والشعير، لما لها من دور في تحسين مستويات الكوليسترول وتنظيم السكر في الدم.