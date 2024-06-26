6 أعراض تظهر على المدمن.. "صحة الجوف" توضح الفارق بين المخدرات والإدمان

وأكّدت أن الإدمان عبارة عن رغبة قهرية للاستمرار في تعاطي المادة المخدرة أو الحصول عليها بأي وسيلة، مع الميل إلى زيادة الجرعة المتعاطاة؛ مما يسبّب اعتمادًا نفسيًّا وجسميًّا وتأثيرًا ضارًّا في الفرد والمجتمع.