6 أعراض تظهر على المدمن.. "صحة الجوف" توضح الفارق بين المخدرات والإدمان

حذّرت صحة الجوف من أن المخدرات مهما اختلفت في أنواعها تتشابه في أضرارها.
وأوضحت الصحة الفارق بين المخدرات والإدمان، لافتة إلى أن المخدرات هي مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي.
وأضافت: أن كلمة "مخدر" تطلق على كل ما يُذهِب العقل ويغيبه؛ لاحتوائه على مواد كيميائية تؤدي إلى النعاس أو النوم أو غياب الوعي.
وأكّدت أن الإدمان عبارة عن رغبة قهرية للاستمرار في تعاطي المادة المخدرة أو الحصول عليها بأي وسيلة، مع الميل إلى زيادة الجرعة المتعاطاة؛ مما يسبّب اعتمادًا نفسيًّا وجسميًّا وتأثيرًا ضارًّا في الفرد والمجتمع.
وكشفت عن أن أعراض إدمان المخدرات تتمثّل في: اضطرابات النوم، واحمرار العين واتساع حدقتها، والرجفة، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر العام، وظهور هالات سوداء تحت العين، بالإضافة إلى فقدان أو زيادة الشهية.