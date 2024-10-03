ارتفاع إصابة الشباب بالنوبات القلبية.. دراسة جديدة تكشف 4 أسباب محتملة

وخلال العامين الأوليين من الجائحة، لوحظت زيادة بنسبة 30% في وفيات النوبات القلبية بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عامًا؛ مما يسلط الضوء على الآثار طويلة المدى المحتملة للفيروس، حتى بين الفئات العمرية الأصغر سنًّا.