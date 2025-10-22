غذاء فعّال لخسارة الوزن بسرعة دون أدوية.. يحفّز هرمون الشبع ويدعم الجسم بالكامل

تحدثت خبيرة التغذية أوتمن بيتس من ولاية كاليفورنيا عن غذاء هام قد يساعد على فقدان الوزن بفعالية، دون الحاجة إلى أدوية شهيرة مثل "أوزمبيك"، مؤكدة أنها فقدت نحو 6.8 كيلوغرامات من الوزن الزائد الناتج عن الحمل "خلال أربعة أسابيع بعد ولادة طفلها الثاني"، من خلال استهلاكها المكثف للفاصوليا السوداء.
وأوضحت بيتس أن البقوليات غنية بالبروتين والألياف، ما يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، كما تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة لدعم جهاز المناعة. ويحتوي كوب واحد (حوالي 170 غرامًا) من الفاصوليا السوداء المطبوخة على 15 غرامًا من البروتين (30% من الاحتياج اليومي)، و15 غرامًا من الألياف (54% من الاحتياج اليومي)، و3.6 ملغ من الحديد و120 ملغ من المغنيسيوم (20% و28% من الاحتياج اليومي).
وبحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هذا النوع من الغذاء يساهم أيضًا في زيادة هرمون GLP-1 المسؤول عن الشعور بالشبع، وهو الهدف ذاته الذي تستهدفه أدوية إنقاص الوزن، موضحة أن الألياف تُغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة التي تنتج حمض Butyric المضاد للالتهابات، مما يحفّز إفراز GLP-1 ويزيد الإحساس بالامتلاء والرضا بعد الوجبات.
وقدّمت بيتس طريقة التحضير المثلى للحصول على الفائدة الغذائية الكاملة، وتتمثل في نقع كوب من الفاصوليا طوال الليل أو لمدة لا تقل عن 8 ساعات، ثم تصفيتها وغليها مع ضعف كمية الماء وملعقة صغيرة من الملح على نار هادئة لمدة 20–30 دقيقة حتى النضج، مع إمكانية إضافة البصل أو ورق الغار أو الكمون لتحسين النكهة. كما تنصح بطهي كمية كبيرة وتخزينها في أكياس فردية في المجمد لاستخدام لاحق، مع دمجها بالبروتين والدهون الصحية مثل الدجاج المشوي أو الأفوكادو لتعزيز الشبع.
وأشارت إلى فوائد إضافية لتناول الفاصوليا السوداء، من بينها: تحسين المزاج وصحة الأمعاء، إذ تساعد الألياف على تغذية البكتيريا النافعة التي تزيد من إنتاج السيروتونين وتقلل من أعراض القلق بعد الولادة. كما تسهم في تحسين مظهر البشرة عبر دعم صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز صحة القلب من خلال خفض الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم. إلى جانب دورها في تنظيم مستويات السكر في الدم وزيادة حساسية الإنسولين.