لمَن أُصيبوا بـ"كورونا".. بشرى ونظرة على التحصين و"المناعة الهجينة"!

يحصل الإنسان على المناعة ضد مرض "كوفيد 19" عبر طريقتين؛ فإما أن يُصاب بفيروس كورونا ويكتسب مناعة طبيعية ضد العدوى ومضاعفاتها، أو من خلال أخذ اللقاحات المتاحة، أما في حال جمع بين الاثنين، فإنه جسمه يصبح محصناً بشكلٍ أكبر ضد الاضطراب الصحي، بحسب ما كشفته دراسة حديثة.