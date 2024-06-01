مجلس شؤون الأسرة: الوالدان سر تماسك العائلة ومنبع الثقة والأمان

وقال: أدوار الوالدين في دعم الأبناء تتضمن تربية النشء ورعايتهم، وتوجيههم، وتوفير الرعاية النفسية والمعنوية لهم، والإسهام في اكتشاف مواهب الأبناء، وبناء طموحات الأبناء المستقبلية، وتعليم مهارات التواصل مع الآخرين، وتعليم الأبناء القيم الأخلاقية والدينية.