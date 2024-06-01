مجلس شؤون الأسرة: الوالدان سر تماسك العائلة ومنبع الثقة والأمان

أوضح مجلس شؤون الأسرة أن الوالدين هما سر تماسك الأسرة، والحضن الدافئ لأفرادها، وهما القدوة ومنبع الثقة والأمان العائلي، حيث يجتهدان دومًا لأجل تربية الأبناء وإسعادهم، ودعم طموحاتهم المستقبلية.
وقال: أدوار الوالدين في دعم الأبناء تتضمن تربية النشء ورعايتهم، وتوجيههم، وتوفير الرعاية النفسية والمعنوية لهم، والإسهام في اكتشاف مواهب الأبناء، وبناء طموحات الأبناء المستقبلية، وتعليم مهارات التواصل مع الآخرين، وتعليم الأبناء القيم الأخلاقية والدينية.
وأضاف المجلس: خطوات تكريم الوالدين تشمل الإحسان، والنفقة عليهما، وطاعتهما وبرهما وعدم عقوقهما، والدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما، وخدمتهما ورعايتهما.