بعد اكتسابه شعبية كبيرة.. هل البنجر قادر حقًّا على تقوية الأداء الرياضي؟

يقوم بعض الناس بعصر البنجر، ويأكله البعض الآخر، وهو يكتسب شعبية كبيرة كمعزز للأداء بين الرياضيين وأولئك الذين يرغبون في اكتساب ميزة تنافسية في الجري وركوب الدراجات، فهل هو مفيد حقًّا؟