السر في الألياف.. تقرير: هذه أفضل 10 أنواع من الدقيق الصحي لإنقاص الوزن

يتميز الدقيق الأكثر ملاءمة لإنقاص الوزن بالمزيد من الألياف لكل حصة، مما يساعد على إبطاء عملية الهضم ويُبقي الإحساس بالشبع لفترة أطول. ومع ذلك، يمكن أن يختلف الخيار الأفضل حسب احتياجاتك الغذائية.
ويُقدم تقرير على موقع "فيري ويل هيلث" عشرة أنواع من الدقيق الصحي، وهي:
يُصنع دقيق اللوز عن طريق طحن اللوز. وللحصول على قوامه الناعم والمتناسق، يتم أولًا طحن اللوز المقشور، مما يعني أنه يُغلى لإزالة قشرته الخارجية.
يساعد محتوى دقيق اللوز من البروتين والألياف في تعزيز الشعور بالشبع، ويمكن أن يمنع الإفراط في تناول الطعام أو تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية. كما أنه خالٍ من الحبوب والغلوتين، مما يجعله مناسبًا لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أو خالٍ من الغلوتين أو نظام كيتو الغذائي.
كل 100 غرام تحتوي على: 26 غرام بروتين، 9 غرامات ألياف.
يُصنع دقيق الشوفان عن طريق طحن الشوفان الكامل وتحويله إلى مسحوق ناعم. ويمكن أن يكون خيارًا رائعًا للأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا خاليًا من الغلوتين.
إحدى الفوائد الفريدة لدقيق الشوفان هي احتواؤه على نسبة عالية من البيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان المرتبطة بتحسين صحة القلب والتحكم في نسبة السكر في الدم.
كل 100 غرام تحتوي على: 13 غرام بروتين، 10 غرامات ألياف.
يُصنع من لب ثمرة جوز الهند بعد تجفيفه وطحنه، وهو خيار خالٍ من الحبوب والمكسرات والغلوتين.
كل 100 غرام تحتوي على: 16 غرام بروتين، 34 غرامًا من الألياف.
يُنتج عن طريق طحن نواة الحبوب بالكامل، مما يمنحه أليافًا وفيتامينات ومعادن أكثر من الدقيق الأبيض المكرر.
ولأنه مشتق من القمح، فهو يحتوي على الغلوتين، وبالتالي لا يناسب من يتبع نظامًا خاليًا من الغلوتين.
كل 100 غرام تحتوي على: 15 غرام بروتين، 11 غرامًا من الألياف.
يُطحن من بذور الكينوا النيئة ويتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يعني أنه لا يسبب تقلبات كبيرة في نسبة السكر في الدم.
كل 100 غرام تحتوي على: 12 غرام بروتين، 6 غرامات ألياف.
لا علاقة له بالقمح رغم اسمه، بل يُستخرج من بذور خالية من الغلوتين. غني بمضادات الأكسدة والألياف التي تدعم الهضم والشبع.
كل 100 غرام تحتوي على: 9 غرامات بروتين، 11 غرامًا من الألياف.
يُنتج من طحن الحمص المجفف، ويُستخدم في أطباق البحر المتوسط والهند.
يدعم الشعور بالشبع، ويساعد في التحكم بالسكر في الدم وصحة الجهاز الهضمي، ما يجعله مثاليًا لفقدان الوزن ومرضى السكري.
كل 100 غرام تحتوي على: 22 غرام بروتين، 11 غرامًا من الألياف.
طحين الحنطة الفارسية (القمح الرومي)
ينتمي إلى عائلة القمح ويحتوي على الغلوتين، لكنه أكثر تغذية من الدقيق الأبيض.
كل 100 غرام تحتوي على: 14.5 غرام بروتين، 9 غرامات ألياف.
- الطيف نوع من الحبوب القديمة مصدره إثيوبيا، وهو خالٍ من الغلوتين طبيعيًا.
- يساعد في استقرار مستويات السكر بفضل محتواه من البروتين والألياف.
- كل 100 غرام تحتوي على: 12 غرام بروتين، 12 غرامًا من الألياف.
رغم أنه لا يُعد دقيقًا بالمعنى التقليدي، إلا أنه يُستخدم كبديل جزئي في بعض الوصفات.
يحتوي على نسبة عالية من الألياف والدهون الصحية، ويساهم في الشبع، ويدعم صحة القلب ويقلل من خطر السرطان بفضل القشور النباتية.
كل 100 غرام تحتوي على: 18 غرام بروتين، 23 غرامًا من الألياف.
وبحسب موقع صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن أفضل دقيق يعتمد على أولوياتك: التغذية، المذاق، القوام، وطريقة الاستخدام.
- المحتوى الغذائي: اختر الأنواع التي تحتوي على نسبة ألياف عالية لدعم الشعور بالشبع.
- تأثير نسبة السكر في الدم: الدقيق منخفض المؤشر الجلايسيمي (مثل الحمص أو اللوز أو جوز الهند) يساعد في التحكم بالسكر.
- الخلو من الغلوتين: لمن يعاني من حساسية الغلوتين، يجب اختيار دقيق خالٍ مثل الشوفان أو الحمص أو الطيف.