حتى لا ننساهم في السيارة.. 5 إرشادات تُبرزها "صحة الشرقية" لحماية أطفالك

وأضافت، أنه عند التوقف يجب التحقّق من عدم وجود أطفال في السيارة؛ لأن الطفل قد يكون نائماً، محذرةً من ترك الأطفال في السيارة في حال ارتفاع درجات الحرارة حتى مع فتح النوافذ ووضعها في الظل.