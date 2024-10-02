حتى لا ننساهم في السيارة.. 5 إرشادات تُبرزها "صحة الشرقية" لحماية أطفالك

أوضحت "صحة الشرقية" أن أيّ شخصٍ يُترك في سيارة متوقفة معرّضٌ للخطر، والأطفال معرّضون بشكلٍ أكبر للإصابة بضربات الشمس أو الاختناق ثم الوفاة.
وأضافت، أنه عند التوقف يجب التحقّق من عدم وجود أطفال في السيارة؛ لأن الطفل قد يكون نائماً، محذرةً من ترك الأطفال في السيارة في حال ارتفاع درجات الحرارة حتى مع فتح النوافذ ووضعها في الظل.
وحثَّت تحت عنوان "ما ننساهم" على استخدام خدمة الطلبات بالسيارة وقت الحاجة إلى تجنُّب ترك الأطفال بمفردهم، وترك تنبيهٍ أو أيّ شيءٍ بالمقاعد الخلفية، مثل الحقيبة أو المتعلقات الشخصية، لتكون عادة دائماً للانتباه لها بعد التوقف.ش