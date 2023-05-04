عقب تجربة سريرية لـ25 ألف شخص.. إجازة لقاح مضاد لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي بأمريكا

وأكد المسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير بيتر ماركس، في بيان، أن موافقة السلطات على استخدام لقاح "أركسفي" الذي طوّرته شركة الأدوية البريطانية "غلاكسو- سميث- كلاين" (جي إس كي)، تُمَثل "إنجازًا مهمًّا على مستوى الصحة العامة للوقاية من مرض قد يتسبب في مقتل المصاب به".