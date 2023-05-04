عقب تجربة سريرية لـ25 ألف شخص.. إجازة لقاح مضاد لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي بأمريكا

أجازت الولايات المتحدة للمرة الأولى، استخدام لقاح مضاد لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي المسؤول عن الإصابة بالتهاب القصيبات، لمن تتخطى أعمارهم الـ60 عامًا.
وأكد المسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير بيتر ماركس، في بيان، أن موافقة السلطات على استخدام لقاح "أركسفي" الذي طوّرته شركة الأدوية البريطانية "غلاكسو- سميث- كلاين" (جي إس كي)، تُمَثل "إنجازًا مهمًّا على مستوى الصحة العامة للوقاية من مرض قد يتسبب في مقتل المصاب به".
ويُعتبر الفيروس التنفسي المخلوي شائعًا جدًّا وشديد العدوى، ويتسبب لدى الأطفال في التهاب القصيبات خلال فصل الشتاء. ويطول الفيروس البالغين أيضًا، وقد ينطوي على خطورة للمسنين عندما يتحول إلى عدوى في الجهاز التنفسي "التهاب القصيبات أو الالتهاب الرئوي".
وأشارت السلطات الصحية إلى أن الفيروس يتسبب في الولايات المتحدة سنويًّا بوفاة ما بين 6 و10 آلاف شخص تتخطى أعمارهم الـ65 عامًا؛ بحسب "الفرنسية".
وتستند الموافقة التي منحتها إدارة الأغذية والعقاقير للقاح، إلى تجربة سريرية شارك فيها نحو 25 ألف شخص، تَلَقّى نصفهم هذا اللقاح فيما تناول النصف الآخر دواء وهميًّا.
وتَبين أن اللقاح فعال بنسبة 83% في تفادي تعرض المرضى لالتهابات في الجهاز التنفسي السفلي.
يُذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية أجازت استخدام لقاح "أركسفي" الأسبوع الماضي.