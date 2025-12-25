أطباء يحذّرون: حرقة المعدة المفاجئة قد تكشف مشكلات خفية

تشخيص أسباب خفية

التقرير يلفت إلى احتمالات أخرى مثل جرثومة المعدة (H. pylori)، القابلة للفحص والعلاج بالمضادات الحيوية. كما قد يرتبط الأمر بفتق الحجاب الحاجز الذي يدفع أعلى المعدة للأعلى، وقد يتطلب تنظيراً للتشخيص وجراحة لإصلاحه عند الحاجة. ويوصي الخبراء بتعديل نمط الحياة، وتوثيق المحفزات، وطلب تقييم عند صعوبة بلع ونزف.