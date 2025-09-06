من شعور عابر إلى علامة خطر.. كيف تعرف أنواع "الدوخة" ومتى يجب طلب الطوارئ؟

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، تتعدد أسباب الدوخة؛ فقد تنجم عن عدوى في المسالك البولية أو الأذن الداخلية، أو حالات مزمنة مثل الاعتلال العصبي، أو انخفاض ضغط الدم، أو ضعف عضلة القلب. كما قد تكون أثرًا جانبيًا لبعض الأدوية كأدوية الضغط والسكري. وفي حالات نادرة، قد تكون الدوخة مؤشرًا على نوبة قلبية أو سكتة دماغية، خصوصًا إذا صاحبها ألم في الصدر، أو صداع مفاجئ، أو صعوبة في الكلام.