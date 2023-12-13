تعوّد واعتياد فقط.. "الخضيري": تناول طعامك وشرابك طبيعي ولا تعبث به بالمحليات

وتابع الخضيري؛ "إننا أفسدنا طعامنا بهذه الإضافات؛ كالسكر وغيره، تناول طعامك طبيعي، كما خلقه الله، ولا تعبث به بالمحليات الصناعية ولا السكر، لأنك في الحقيقة لا تستمتع بالشاي، بل تتناول سكراً وليس بسبب الإضافات".