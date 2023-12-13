حياتنا
تعوّد واعتياد فقط.. "الخضيري": تناول طعامك وشرابك طبيعي ولا تعبث به بالمحليات
قال: أفسدنا طعامنا بهذه الإضافات.. ووجودها بالمشروبات ليس ضرورياً
أكّد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ أن استخدام الإضافات؛ كالسكر وغيره في الأطعمة والمشروبات مجرد اعتياد فقط، وليس ضرورة، لافتاً إلى أننا أفسدنا طعامنا بمثل هذه الإضافات.
وأضاف الخضيري؛ تناول طعامك طبيعي، كما خلقه الله، ولا تعبث به بالمحليات الصناعية أو السكر.
وقال الخضيري؛ في تغريدة على حسابه في "إكس"، عوّد نفسك على شرب الشاي دون سكر، المسألة تعويد واعتياد فقط، وليس ضرورياً إضافة السكر.
وتابع الخضيري؛ "إننا أفسدنا طعامنا بهذه الإضافات؛ كالسكر وغيره، تناول طعامك طبيعي، كما خلقه الله، ولا تعبث به بالمحليات الصناعية ولا السكر، لأنك في الحقيقة لا تستمتع بالشاي، بل تتناول سكراً وليس بسبب الإضافات".