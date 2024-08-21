"الضمان الصحي": تغطية تأمينية شاملة لعلاج الحالات الطارئة للأسنان بوثيقة الضمان

كشف مجلس الضمان الصحي عن أن التغطية التأمينية شاملة لعلاج الحالات الطارئة للأسنان في وثيقة الضمان الصحي.
وأوضح المجلس أن الحالات الطبية الطارئة للأسنان في وثيقة الضمان الصحي هي الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل، وأي تأخير في تشخيصها أو علاجها أو رعايتها صحيا يؤدي إلى تفاقم الحالة أو إصابة المريض بعاهة مستديمة، ومن المحتمل أن تكون مهددة للحياة وتتطلب علاجًا فوريًا.
وقسّم أنواع الحالات الطارئة إلى "صدمات الأسنان" وتشمل قلع أو خلع أو كسر الأسنان، و"آلام الأسنان" وتشمل الخراج والالتهابات لدواعم السن أو العظم السنخي.