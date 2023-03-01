مع الاستخدام المفرط لها.. خطر مقاومة "المضادات الحيوية" يرعب العالم
مع الارتفاع الكبير في استخدامها دون ضوابط طبية، تتزايد نِسَب المخاوف من مقاومة الجراثيم والفيروسات للمضادات الحيوية حول العالم.
وعلى سبيل المثل؛ فإن أستراليا معرّضة لمخاطر عالية قد تودي بحياة الملايين كل عام؛ وفق ما حذّر منه تقرير جديد للأكاديمية الأسترالية للعلوم والهندسة التكنولوجية.
ومقاومة الجراثيم والفيروسات للمضادات الحيوية، يمكن أن يقتل أكثر من 10 ملايين كل عام؛ مما يكلف الاقتصاد العالمي ما يقرب من 150 تريليون دولار.
وأدرجت منظمة الصحة العالمية مقاومة المضادات الحيوية ضمن أكبر 10 تهديدات عالمية للصحة.
وقال برانوين مورغان، من الأكاديمية الأسترالية للعلوم والهندسة التكنولوجية وفق "سكاي نيوز عربية": "هناك واجب اجتماعي محتّم علينا، يجب اتباع نهج وقائي لمعالجة هذه المشكلة قبل أن تتجلى في فشل العلاج التام".
وأضاف: "أستراليا لديها القدرة على أن تكون مساهمًا عالميًّا قويًّا في تطوير تقنيات مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، ويجب أن تطمح لأن تكون رائدة على مستوى العالم في إدارتها".