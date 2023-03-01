مع الاستخدام المفرط لها.. خطر مقاومة "المضادات الحيوية" يرعب العالم

وأضاف: "أستراليا لديها القدرة على أن تكون مساهمًا عالميًّا قويًّا في تطوير تقنيات مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، ويجب أن تطمح لأن تكون رائدة على مستوى العالم في إدارتها".