مع دخول "موسم الإنفلونزا".. كيف تتخلص من انسداد الأنف المزعج؟

وقال بعض الأطباء إنه "لا يجب استخدام عقار (السودوافدرين) لأكثر من بضعة أيام في كل نزلة برد"؛ لافتين إلى أنه "قد لا يكون آمنًا للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة، لأنه قد يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم".