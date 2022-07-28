"سعود الطبية": النظافة الشخصية من أساليب الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي

وأشارت الأحيدب إلى أن هناك 5 فيروسات رئيسية لالتهاب الكبد الفيروسي وهي (أ، ب، ج، د، هـ) فالتهاب الكبد الوبائي "أ" هو مرض خفيف نسبيًّا ولا تستمر أعراضه لمدة طويلة؛ لكن التهاب الكبد "ب" طويل الحضانة، والتهاب الكبد "ج" الشبيه بالذئبة، والنوع "د" يؤدي إلى أعراض طويلة الأمد وتحتاج إلى علاج طبي طويل ومستمر، ويُعد اصفرار الجلد والعينين (اليرقان) والبول الداكن والغثيان والقيء من أكثر أعراض الإصابة بجميع أنواع التهابات الكبد شيوعًا، وتختلف شدة الأعراض وسرعة التعافي بشكل كبير باختلاف الفيروس المسبب للعدوى وردة فعل الشخص للعدوى.. ويسبب التهابا الكبد (أ) و(ج) أعراضًا خفيفةً جدًّا، أو قد لا يسبب أية أعراض على الإطلاق، ويمكن أن تظهر دون أن يلاحظها أحد، ومن المرجح أن ينجم عن التهابي الكبد (ب) و(هـ) أعراض شديدة.