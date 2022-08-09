الشامبو المضاد لقشرة الرأس.. احذر من الخطر

من جانبها، قالت الدكتورة تاتيانا كاتشانوفا، أخصائية زرع الشعر في عيادة FUE Clinic : الكبريتات التي تساعد على تكسير الدهون وشطفها جيدًا، يمكن أن تكون لها آثار سلبية مثل تهيج حساسية الجلد وتمنع لمعان الشعر.