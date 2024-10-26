سماعات الرأس خطر مُحدِق بالأذن.. وخبراء الصحة يقدمون نصائح لاستعمالها

حذّر خبراء الصحة من الخطورة التي يمكن أن تترتب على استعمال سماعات الرأس ومدى تأثيرها على صحة الأذن.
ووفق "العربية"، فقد أكد الخبراء أن الاستخدام الخاطئ لها يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية قد تصل في مرحلة ما إلى فقدان السمع كليًّا.
ويُعَد الاستماع إلى الصوت العالي باستمرار عبر السماعات مسببًا رئيسيًّا لتلف الخلايا الحساسة داخل الأذن؛ مما قد يؤدي إلى فقدان السمع بشكل تدريجي.
وقال الخبراء: قد تشعر أيضًا بطنين مستمر نتيجة التعرض للضوضاء المرتفعة، كما أن السماعات يمكن أن تتسبب في احتباس الشمع والرطوبة؛ مما يزيد من خطر الالتهابات.
ونصحوا بانتهاج خطوات فعالة لحماية أذنيك تتطلب استخدام السماعات من بينها ضبط مستوى صوت؛ بحيث يجب عليك التأكد من أن مستوى الصوت مريح؛ بحيث لا يتجاوز 60% من الحد الأقصى؛ مما يتيح لك سماع الأصوات المحيطة.
ومن الضروري تجنب الاستخدام الطويل، بأخذ فترات راحة منتظمة بعد استخدام السماعات لمدة ساعة، فهذا يقلل من الضغط على الأذن.
ونصح الخبراء باستخدام سماعات عالية الجودة، لأن السماعات الجيدة توفر عزلًا صوتيًّا؛ مما يقلل من الحاجة إلى رفع الصوت، وأكدوا ضرورة عدم وضع السماعات أثناء النوم؛ حيث ثبت أن استخدام السماعات أثناء النوم قد يزيد من خطر إصابة الأذن بالتهابات.وللحفاظ على سمع الأطفال؛ من الأفضل تحديد وقت استخدامهم للسماعات بمعدل قصير ومراقبة مستوى الصوت، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الأخرى يعد خيارًا مثاليًّا.
ويؤكد خبراء الصحة أن اتباع هذه الإرشادات سيسهم في حماية سمعك وصحة أذنيك على المدى البعيد.