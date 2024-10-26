سماعات الرأس خطر مُحدِق بالأذن.. وخبراء الصحة يقدمون نصائح لاستعمالها

ونصح الخبراء باستخدام سماعات عالية الجودة، لأن السماعات الجيدة توفر عزلًا صوتيًّا؛ مما يقلل من الحاجة إلى رفع الصوت، وأكدوا ضرورة عدم وضع السماعات أثناء النوم؛ حيث ثبت أن استخدام السماعات أثناء النوم قد يزيد من خطر إصابة الأذن بالتهابات.وللحفاظ على سمع الأطفال؛ من الأفضل تحديد وقت استخدامهم للسماعات بمعدل قصير ومراقبة مستوى الصوت، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الأخرى يعد خيارًا مثاليًّا.