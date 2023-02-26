هذه الأعراض دلالة على أكثر أنواع السرطانات خطورة.. انتبه لها

ولفت إلى أن هناك عددًا من الأعراض والعلامات التي قد تنبئ بالإصابة بسرطان الرئة؛ منها سعال مستمر وشديد، وبحة في الصوت، ونقص في الوزن، ونقص في الشهية، وسعال مصحوب بدم.