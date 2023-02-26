هذه الأعراض دلالة على أكثر أنواع السرطانات خطورة.. انتبه لها

بعدما أعلنت الصحفية ومقدمة البرامج الشهيرة، إستير رانتزن (82 عامًا)، إصابتها بسرطان الرئة، الذي يصنف على أنه أكثر السرطانات خطورة وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، انتشرت الدراسات التي تؤكد خطورة هذا النوع من السرطانات.
وقالت "رانتزن" إنها "متفائلة"، على الرغم من انتشار السرطان الآن.
وتعتبر سرطانات الرئة بطيئة النمو ويمكن علاجها إذا تم اكتشافها مبكرًا، وقد تشمل الأعراض سعالًا يستمر لمدة 3 أسابيع أو أكثر، وضيق في التنفس.
ولكن هناك أشياء أخرى أقل وضوحًا يجب مراقبتها؛ بما في ذلك فقدان الوزن وتضخم أطراف الأصابع وفق "سكاي نيوز عربية".
وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، قال الطبيب آندي ويتامور: إن "الكشف المبكر يساعد على وضع حد لانتشار المرض، والعلاجُ الكيماوي مفيد في هذه الحالة".
وأضاف: إذا استمر السعال لمدة 3 أو 4 أسابيع، فلا تتجاهله وتحدّث إلى طبيبك لإجراء صورة للصدر بالأشعة السينية.
ولفت إلى أن هناك عددًا من الأعراض والعلامات التي قد تنبئ بالإصابة بسرطان الرئة؛ منها سعال مستمر وشديد، وبحة في الصوت، ونقص في الوزن، ونقص في الشهية، وسعال مصحوب بدم.
ويعتبر التدخين أهم عامل خطير يمكن الوقاية منه، ويتسبب في سرطان الرئة؛ لذلك يجب نشر الثقافة المتعلقة بضرورة وفوائد الإقلاع عن التدخين.