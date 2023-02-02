"الغذاء والدواء": تناول المكسرات مفيد لصحة الإنسان.. لهذا السبب

ونصحت بشراء المكسرات من أماكن موثوقة، وتجنب شرائها من الباعة المتجولين بسبب احتمالية توفر ظروف تخزين سيئة لديهم تسهم في نمو الفطريات مثل السموم الفطرية (الأفلاتوكسين), لافتة إلى أن السموم الفطرية هي مركبات تنتجها بعض أنواع الفطريات بطريقة طبيعية عند توفر الظروف البيئية المناسبة لنموها، مثل درجة حرارة ونسبة رطوبة مناسبة أثناء التخزين، وتعد سموم الأفلاتوكسين من الملوثات الكيميائية التي قد تسبب الأمراض للإنسان عند التعرض لها واستهلاكها.