النمر: محليات "الدايت" ترفع خطر السكري 23%.. وتغيّر ميكروبيوم الأمعاء

كشف استشاري القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن نتائج علمية حديثة تؤكد أنّ المشروبات الغازية المُحلّاة صناعياً (الدايت) آمنة من حيث الاستخدام المباشر، لكنها ليست صحية كما يعتقد البعض، إذ ترتبط بارتفاع واضح في معدل الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
وقال النمر إن الأدلة العلمية الموثوقة تشير إلى أن المشروبات الغازية المحلّاة بالمحليات غير الغذائية (NNS) تزيد احتمالية الإصابة بالسكري بنسبة 23% مقارنةً بالأشخاص الذين لا يستهلكونها، وذلك بناءً على تحليل علمي ضخم شمل دراسات متابعة طويلة المدى.
وأوضح أن السبب يعود إلى تغيّرات في ميكروبيوم الأمعاء واستجابة الجسم للإنسولين، وهي عوامل أثبتت الأبحاث تأثيرها في رفع مخاطر الاضطرابات الاستقلابية، مؤكداً ضرورة التعامل بحذر مع هذه المنتجات وعدم اعتبارها بديلاً صحياً عن المشروبات السكرية.
وشدّد النمر على أهمية الوعي الغذائي واللجوء إلى الخيارات الصحية الطبيعية، خصوصًا لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالسكري أو الذين يعانون من مشكلات صحية مرتبطة بالتمثيل الغذائي.