النمر: محليات "الدايت" ترفع خطر السكري 23%.. وتغيّر ميكروبيوم الأمعاء

كشف استشاري القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن نتائج علمية حديثة تؤكد أنّ المشروبات الغازية المُحلّاة صناعياً (الدايت) آمنة من حيث الاستخدام المباشر، لكنها ليست صحية كما يعتقد البعض، إذ ترتبط بارتفاع واضح في معدل الإصابة بالسكري من النوع الثاني.