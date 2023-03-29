اعتبرها تضليلًا للصائمين.. "الأغا" يفنّد شائعة "الإفطار بالعصائر المعلبة يسبب السكري"

وتابع: هناك نوعان للسكري، فالنوع الأول من داء السكري لا يمكن الوقاية منه، إذ ينتج بسبب نقص الأنسولين ناتج عن تدمير المناعة الذاتية لخلايا بيتا في البنكرياس، وغالبًا يحدث في مرحلة الطفولة، ولكن يمكن أن يظهر أيضًا عند البالغين، وكذلك في الثلاثينيات من العمر بشرط أن يكون الشخص نحيفًا وليس سمينًا، وهناك النوع الثاني من داء السكري المرتبط بالسمنة وهو غير المعتمد على الأنسولين بل الأدوية والحمية والرياضة.