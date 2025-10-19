الطلاب والمذاكرة.. طبيب أسترالي: 4 عادات شائعة تعوق عمل الذاكرة و9 نصائح للحصول على أفضل الدرجات

في موسم الدراسة والامتحانات، يسعى الطلاب إلى استيعاب أكبر قدر من المعلومات، لكن الباحثين في علم الأعصاب يؤكدون أن "نجاح الذاكرة لا يعتمد على كمية المذاكرة فقط، بل على كيفية تعامل الدماغ مع العوامل النفسية والبدنية".
ووفقًا لتقرير على موقع "Phys.org"، قال أستاذ علم الأعصاب في جامعة موناش الأسترالية الدكتور ماثيو مندي: "التفوق في الامتحانات لا يتحقق فقط بكثرة المذاكرة، بل بالاهتمام بصحة الدماغ والعقل".
وأوضح مندي أن عوامل مثل الضغط النفسي، والنوم، والمشاعر، والانتباه تؤثر بشكل كبير على أداء الذاكرة، مشيرًا إلى أن الضغط النفسي يؤدي إلى إفراز هرمون "الكورتيزول" الذي يضعف عمل الحُصين المسؤول عن الذاكرة طويلة الأمد، والقشرة الجبهية التي تتحكم في الذاكرة العاملة، مما يسبب ما يُعرف بـ"الفراغ الذهني" أثناء الامتحانات.
وحذّر الباحثون من أربع ممارسات شائعة تعوق عمل الذاكرة، وهي:
المذاكرة المكثفة في آخر لحظة.
تعدد المهام أثناء المذاكرة.
القلق الزائد.
قلة النوم.
وقدم مندي تسع خطوات فعالة لتحسين الذاكرة، من بينها:
التكرار المتباعد: مراجعة المادة على فترات زمنية متباعدة.
اختبار الذات: محاولة تذكّر المعلومات دون الرجوع إلى المصادر.
ممارسة التأمل والنشاط البدني: لتقليل التوتر.
النوم الكافي: من 7 إلى 9 ساعات يوميًّا.
التغذية السليمة: تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3.
تنظيم الوقت: لتقليل القلق وتحسين التركيز.
الابتعاد عن المشاغل الرقمية أثناء الدراسة.
مراجعة المواد بصوت عالٍ: لتعزيز التذكر سمعيًّا وبصريًّا.
التوازن بين الدراسة والراحة: لتجنب الإرهاق.
ووفقًا للتقرير، فإن اتباع هذه الاستراتيجيات يمكن أن يحسّن أداء الدماغ بشكل ملحوظ.