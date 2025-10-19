الطلاب والمذاكرة.. طبيب أسترالي: 4 عادات شائعة تعوق عمل الذاكرة و9 نصائح للحصول على أفضل الدرجات

وأوضح مندي أن عوامل مثل الضغط النفسي، والنوم، والمشاعر، والانتباه تؤثر بشكل كبير على أداء الذاكرة، مشيرًا إلى أن الضغط النفسي يؤدي إلى إفراز هرمون "الكورتيزول" الذي يضعف عمل الحُصين المسؤول عن الذاكرة طويلة الأمد، والقشرة الجبهية التي تتحكم في الذاكرة العاملة، مما يسبب ما يُعرف بـ"الفراغ الذهني" أثناء الامتحانات.