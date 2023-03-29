غضبك خارج عن السيطرة.. 5 علامات تدل أنك بحاجة إلى التدخل الحقيقي والتغيير

-تخوض نقاشاً حاداً كل يوم: الأشخاص الذين يعانون العصبية الحادة، يخوضون نقاشاً محتدماً واحداً يومياً، على الأقل، أحياناً الشخص الذي لا يستطيع التعامل مع عصبيته، يبحث عن مخرجٍ للأفكار السلبية؛ كالصراخ والمشاجرة.