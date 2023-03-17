"الثميري": تقويم الأسنان قد يتلفها ويصيبها بالتسوس.. وظهور الروائح الكريهة لهذا السبب!

وأضاف: مع ضرورة الحرص على استخدام غسول للفم بشكل منتظم، يحتوي على مادة الفلورايد، واستخدامه أثناء علاج التقويم أو بعد الانتهاء، مع الحرص على تفريش الأسنان بطريقة تتناسب مع التقويم؛ حتى يتم الوصول إلى أصعب الأماكن التي تحتوي على البلاك وبقايا الطعام، مع ضرورة التنظيف الجيد للأسنان بعد كل وجبة.