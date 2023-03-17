"الثميري": تقويم الأسنان قد يتلفها ويصيبها بالتسوس.. وظهور الروائح الكريهة لهذا السبب!

أكد أخصائي صحة أسنان المجتمع بمستشفى الملك خالد بالخرج عضو الجمعية السعودية لطب الأسنان، الدكتور سمير بن عبدالله الثميري، أن تسوُّس الأسنان أحد أكثر العوارض التي يتعرض لها الشخص بعد تركيب التقويم نتيجة تناول الأطعمة التي تحتوي على سكريات، وصعوبة تنظيف الفم.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور "الثميري" في حديثه لـ"سبق" أن البكتيريا تتجمع وتتكاثر على بقايا الأطعمة التي تكون عالقة بين الأسنان، وحول حاصرات تقويم الأسنان؛ ما يتسبب في حدوث حالات التسوس؛ الأمر الذي يتطلب زيارة دورية للطبيب.
وقال: تسوس الأسنان يسبب تلفًا لها، وظهور روائح كريهة. وينصح المختصون للمحافظة عليها من التلف، وتجنب الروائح الكريهة، بالاعتناء بنظافة الفم جيدًا.
ونصح بالحذر من كثرة تناول الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على السكريات بنِسَب عالية، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على نِسَب عالية من النشويات، والحرص على تنظيف الأسنان بشكل منتظم بواسطة فرشاة تناسب التقويم، ينصح بها الطبيب، مع معجون أسنان مخصص له.
وأضاف: مع ضرورة الحرص على استخدام غسول للفم بشكل منتظم، يحتوي على مادة الفلورايد، واستخدامه أثناء علاج التقويم أو بعد الانتهاء، مع الحرص على تفريش الأسنان بطريقة تتناسب مع التقويم؛ حتى يتم الوصول إلى أصعب الأماكن التي تحتوي على البلاك وبقايا الطعام، مع ضرورة التنظيف الجيد للأسنان بعد كل وجبة.