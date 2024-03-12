سقوط "رفعت" بالدوري المصري.. "النمر": 6 أسباب للوفاة القلبية المفاجئة لدى اللاعبين

وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس": "إذا عرفنا أن عدد لاعبي كرة القدم في العالم -حسب تقرير الفيفا- 265 مليون لاعب؛ فلا عجب أن يكون هناك أكثر من حالة سنويًّا على امتداد البسيطة؛ ولكن لا تُسَلط عليها الأضواء لأنها في نوادٍ مغمورة".