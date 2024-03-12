سقوط "رفعت" بالدوري المصري.. "النمر": 6 أسباب للوفاة القلبية المفاجئة لدى اللاعبين
قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر: إن نسبة حدوث الوفاة القلبية المفاجئة في اللاعبين، هي واحد إلى 100 ألف تقريبًا.
وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس": "إذا عرفنا أن عدد لاعبي كرة القدم في العالم -حسب تقرير الفيفا- 265 مليون لاعب؛ فلا عجب أن يكون هناك أكثر من حالة سنويًّا على امتداد البسيطة؛ ولكن لا تُسَلط عليها الأضواء لأنها في نوادٍ مغمورة".
وأشار إلى 6 أسباب لحدوث الوفاة القلبية المفاجئة في اللاعبين، في رده على استفسار سائل يقول: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خبر من الدوري المصري.. سقوط اللاعب أحمد رفعت بشكل مفاجئ بدون أي سابق إنذار، توقف عضلة القلب المفاجئ لدى الرياضيين، رأيك يا دكتور خالد؟".
وأبان أن الأسباب الست تشمل: "تضخم عضلة القلب، وتوسعها وضعفها بسبب التهاب فيروسي، وتنسج البطين الأيمن اللانتظامي، وتشوهات خلقية في شرايين القلب أو صماماته، وجلطات القلب المفاجئة، والاختلال الكهربائي لنبضات القلب".