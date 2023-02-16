مستشارة أسرية: "الزوج المخلوع" غير مرغوب للزواج عند بعض الفتيات

أكدت المستشارة الأسرية والمدربة المعتمدة عبير السعد أن الرجل الذي خُلع من زوجته عندما يتقدم لخطبة كثير من الفتيات؛ يضعن تحت كلمة "زوج مخلوع" كثيراً من التساؤلات، مطالبة الأسرة المتقدم لها للزواج بابنتها أن تبحث عن أسباب خلعه قبل إصدار الأحكام عليه.