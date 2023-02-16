مستشارة أسرية: "الزوج المخلوع" غير مرغوب للزواج عند بعض الفتيات

أكدت المستشارة الأسرية والمدربة المعتمدة عبير السعد أن الرجل الذي خُلع من زوجته عندما يتقدم لخطبة كثير من الفتيات؛ يضعن تحت كلمة "زوج مخلوع" كثيراً من التساؤلات، مطالبة الأسرة المتقدم لها للزواج بابنتها أن تبحث عن أسباب خلعه قبل إصدار الأحكام عليه.
وقالت "السعد": "إن الفكرة القائمة والبديهية أن غالباً السيدة لا تقوم بخلع زوجها إلا عندما تريد الخلاص منه لمشاكله الكثيرة أو تفتدي نفسها بالمال لأجل الخلاص منه؛ وهذا حكم ليس دائماً في محله، بل يوجد زوجات قامت بخلع زوجها تحت ظروف معينة من تخبيب وغيره وندمت بعدها بفترة".
وأشارت إلى أنه يجب عندما يتقدم الرجل المخلوع من زوجته لعائلة أن تبحث جيداً قبل الرفض بالأسباب، فقد يكون مظلوماً أو لا يوجد تفاهم بينهما من الأساس.