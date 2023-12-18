دراسة: إذا كان شريك حياتك يعاني من ارتفاع ضغط الدم فيجب عليك الفحص بشكل عاجل

وفي الوقت نفسه، كتب الباحثون: "تشير هذه النتائج إلى أن حوالى نصف حالات ارتفاع ضغط الدم في هذه البلدان ذات الكثافة السكانية العالية تحدث بين الأزواج". ونشروا نتائجهم في مجلة جمعية القلب الأمريكية (AHA). وفي شهر يوليو الماضي، نشر الباحثون دراسة حددت هذا الارتباط ضمن مجموعة كبيرة من المشاركين تضم أكثر من 60 ألف زوج.