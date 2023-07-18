بعد نجاح تجاربها على الفئران.. هل تفيد حبوب "عكس الشيخوخة" البشر؟

ووفق روسيا اليوم لفت البروفيسور ديفيد سينكلير، أحد المساهمين في هذا الابتكار، إلى أن الاختبارات أجريت حتى الآن على الفئران المخبرية، وسوف تختبر هذه الحبوب على الإنسان في العام المقبل. ويؤكد على أن الاختبارات أجريت أيضًا على الخلايا البشرية وكانت النتائج ممتازة.