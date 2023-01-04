دراسة جديدة: هذه فصيلة الدم "الأكثر عُرضة للإصابة بسكتة دماغية"

وحسب موقع "ساينس أليرت" للأخبار العلمية؛ تكشف أنواع الدم التنوع الغني للمواد الكيميائية على سطح خلايا الدم الحمراء، ومن بين أكثر الأسماء شيوعًا A وB، أو AB، أو O. وحتى ضمن فصائل الدم الرئيسية هذه، هناك اختلافات طفيفة تنشأ من الطفرات في الجينات.