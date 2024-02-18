هل الفاكهة المعلّبة صحية؟.. خبراء التغذية يجيبون عن تساؤل يشغل كثيرين

وتعد كل هذه الفواكه مصادر جيدة للمغذيات الدقيقة مثل البوتاسيوم وفيتامين C وفيتامين A وأكثر من ذلك. وبما أنها معلّبة دون شراب وبلا إضافات، كما هو الحال في المنتجات التي تستخدم الماء أو عصير الفاكهة الطبيعي، والتي لا تحتوي بالتالي على أي سكر مضاف، كما يقدم كل منها كمية رائعة من الألياف للمساعدة في دعم صحة القلب والهضم الصحي، إضافة إلى المزايا التالية: