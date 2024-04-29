ساعات بجوار "الكاشير"..عوامل تسمم الأغذية واللحوم بكتيريًا يكشفها "الخضيري"

كشف أستاذ أبحاث المسرطنات فهد الخضيري، عن مجموعة من عوامل تساعد على التسمم البكتيري للأغذية واللحوم.
وأوضح "الخضيري"، أن سلسلة الإمداد من الشركات والمزارع تأخذ وقتًا طويلًا للإيصال من المسلخ والمزرعة لسوق البيع، والسوق يستقبلها للفرز والاستلام وقد لا تذهب مباشرة للثلاجة، وبعض الثلاجات مكشوفة وحرارتها قد تكون غير كافية للحفظ الجيد.
وأضاف: "في الأسواق الغذائية قد يأخذ المستهلك دجاجًا أو لحومًا ويتوجه لإتمام عملية الدفع فلا يعجبه السعر أو لا تكفي نقوده فيترك اللحم عند (الكاشير) ولا يوجد عامل يعيدها للثلاجة، فتبقى ساعات بجوار (الكاشير)، أو قد يشتريها ويتركها في سيارته، أو طاولة المطبخ عدة ساعات، فيحدث نمو بكتيري".