ساعات بجوار "الكاشير"..عوامل تسمم الأغذية واللحوم بكتيريًا يكشفها "الخضيري"

وأضاف: "في الأسواق الغذائية قد يأخذ المستهلك دجاجًا أو لحومًا ويتوجه لإتمام عملية الدفع فلا يعجبه السعر أو لا تكفي نقوده فيترك اللحم عند (الكاشير) ولا يوجد عامل يعيدها للثلاجة، فتبقى ساعات بجوار (الكاشير)، أو قد يشتريها ويتركها في سيارته، أو طاولة المطبخ عدة ساعات، فيحدث نمو بكتيري".