7 فوائد "خفية" لشاي الكركديه.. يدعم القلب ويضبط السكر

أظهرت أبحاث حديثة أن شرب شاي الكركديه الخالي من السعرات والغني بمضادات الأكسدة بشكل يومي، يدعم صحة القلب ويساعد على التحكم في الوزن.
وقدمت مجلة "هيلث" قائمة بسبع فوائد صحية محتملة لشاي الكركديه:
1. مضادات أكسدة قوية:
الكركديه غني بمركبات مثل فيتامين C والكاروتينات والأنثوسيانين، التي تساهم في حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي وتحيد الجذور الحرة المسببة لتلف الخلايا. ويساعد تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بهذه المركبات في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.
2. خفض ضغط الدم والكوليسترول:
تشير الدراسات إلى أن شاي الكركديه يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل يشبه بعض الأدوية، كما يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار بشكل ملحوظ مقارنة بأنواع الشاي الأخرى.
3. تقليل الالتهابات:
كشفت دراسة أجريت عام 2019 أن الرجال الذين تناولوا مشروبًا يحتوي على مستخلص الكركديه يوميًا سجلوا انخفاضًا في مؤشرات الالتهاب بالجسم.
4. دعم التحكم في الوزن:
يتميز شاي الكركديه بخلوه من السعرات الحرارية والسكر، مما يجعله خيارًا مناسبًا للإحساس بالشبع والمساعدة في الحفاظ على وزن صحي.
5. تعزيز صحة الكبد:
أظهرت دراسة على الحيوانات أن مستخلص الكركديه ساهم في تقليل تراكم الدهون في الكبد، وحمى الكبد من الإجهاد التأكسدي بفضل مضادات الأكسدة.
6. مكافحة البكتيريا:
تشير أبحاث مخبرية إلى أن الكركديه يملك خصائص طبيعية لمكافحة العدوى البكتيرية، وقد أظهر قدرة على منع نمو بكتيريا معوية مسببة للإسهال.
7. تنظيم السكر في الدم:
يساعد شاي الكركديه غير المحلّى على تحسين حساسية الإنسولين وخفض مستويات السكر المرتفعة، مما يجعله خيارًا صحيًا لمرضى السكري.
تحذيرات ومخاطر:
رغم فوائده، يُنصح بعدم الإفراط في شرب الكركديه، إذ قد يؤدي إلى اضطرابات في المعدة أو الغازات أو الإمساك. ويُفضل أن يتجنبه الأطفال دون سن 12 عامًا، والحوامل والمرضعات، ومن يتناولون أدوية خافضة لضغط الدم.