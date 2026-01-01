7 فوائد "خفية" لشاي الكركديه.. يدعم القلب ويضبط السكر

تحذيرات ومخاطر:

رغم فوائده، يُنصح بعدم الإفراط في شرب الكركديه، إذ قد يؤدي إلى اضطرابات في المعدة أو الغازات أو الإمساك. ويُفضل أن يتجنبه الأطفال دون سن 12 عامًا، والحوامل والمرضعات، ومن يتناولون أدوية خافضة لضغط الدم.