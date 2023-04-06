بتحذيرين من السعودية وعُمان.. كيف يؤذيك السهر ليلًا والنوم نهارًا في شهر رمضان؟

ارتبط شهر رمضان في ذهن الكثير من الناس بالسهر ليلًا والنوم نهارًا، وفي الواقع، يمكن أن يؤثر هذا النمط من الحياة بشكل سلبي على صحة الأشخاص من دون معرفتهم.