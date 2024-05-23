"الزهيري": المطبات والعطاس قد تسبب الكسر بالعظام أحياناً!

كشفت استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتورة نجود الزهيري عن أن المطبات والعطاس قد تسبب الكسر بالعظام أحياناً حينما تكون درجة هشاشة العظام شديدة! مشيرة بأن هشاشة العظام ليس لها أعراض لكن تظهر بالتشخيص، وأغلب الحالات تكتشف للأسف مع وجود مضاعفاتها (الكسور)، داعية لإجراء أشعة الكشف عن الهشاشة كإجراء وقائي.