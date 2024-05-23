"الزهيري": المطبات والعطاس قد تسبب الكسر بالعظام أحياناً!

كشفت استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتورة نجود الزهيري عن أن المطبات والعطاس قد تسبب الكسر بالعظام أحياناً حينما تكون درجة هشاشة العظام شديدة! مشيرة بأن هشاشة العظام ليس لها أعراض لكن تظهر بالتشخيص، وأغلب الحالات تكتشف للأسف مع وجود مضاعفاتها (الكسور)، داعية لإجراء أشعة الكشف عن الهشاشة كإجراء وقائي.
وأوضحت لبرنامج "ياهلا" دور ممارسة الرياضة في زيادة كثافة العظام والحفاظ عليها مثل تمارين المقاومة، محذرة من أن المشروبات الغازية والتدخين قد يؤثران على صحة العظام.
ونصحت للوقاية مبكراً من الإصابة بهشاشة العظام بأخذ الاحتياج من الكالسيوم وفيتامين د والنشاط الرياضي مع نظام صحي متكامل.