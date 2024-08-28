حين نتسلم نتائج الفحص الطبي بأنفسنا.. شيء واحد لا يجب أن نفعله

ووفق ميكائيل سيكيريس، وهو طبيب أمريكي متخصص في الأورام والسرطان؛ فإن هذا الوضع يجعل كثيرين في حيرة من أمرهم؛ لذلك يقررون الاطلاع على نتائج الفحوص؛ وهو ما يؤدي إلى حالة من الانزعاج والقلق، لأنهم في الغالب لا يصلون إلى الحقيقة الكلية للنتائج، أو يعرفون جزءًا مشوها منها؛ مما يزيد توترهم.