تحذير طبّي من العواقب الوخيمة للتسمم بالباراسيتامول

وتشير الطبيبة إلى أن الجرعة الآمنة للبالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا هي 4 غرامات يوميًّا، بحيث لا تزيد على 500 ملغم في المرة الواحدة، وتحسب للأطفال حسب وزنهم؛ حيث يجب ألا تتجاوز الجرعة اليومية 60 ملغم لكل 1 كغم من الجسم؛ لذلك يجب قراءة التعليمات المرفقة بالدواء بإمعان وعدم تجاوز الجرعة المحددة فيها. وإذا لم تنخفض حرارة الطفل يجب استدعاء الطبيب، وليس زيادة الجرعة.