تحذيرات من "الصحة" و3 حقائق مفزعة.. "أطفالك ليست لهم علاقة بتدخينك"!

أكّدت وزارة الصحة أن التدخين يضر بصحة الأطفال أكثر مما يتخيّل المدخنون، داعية الآباء إلى اختيار صحة أبنائهم والإقلاع عن التدخين فوراً، مشيرة إلى 3 حقائق مفزعة.
وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة"، تقول: "أطفالك ليست لهم علاقة بتدخينك"، مشيرة إلى أن تعرُّض الطفل للتدخين القسري يزيد من خطورة الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30%.
وأضافت: "التعرُّض للتدخين السلبي خلال سنوات الطفولة قد يُبطئ نمو الرئة ويسبّب مرض الانسداد الرئوي المزمن".
وأشارت إلى أن "الأطفال المصابين بالربو يعانون نوبات متكرّرة وأكثر حدّة نتيجة التعرُّض للتدخين".