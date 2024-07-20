تحذيرات من "الصحة" و3 حقائق مفزعة.. "أطفالك ليست لهم علاقة بتدخينك"!

أكّدت وزارة الصحة أن التدخين يضر بصحة الأطفال أكثر مما يتخيّل المدخنون، داعية الآباء إلى اختيار صحة أبنائهم والإقلاع عن التدخين فوراً، مشيرة إلى 3 حقائق مفزعة.