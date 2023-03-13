هذه أعراضه.. "سعود الطبية": تليف الكبد قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض أكثر خطورة

وأشارت إلى أنه لا توجد علامات أو أعراض لتليف الكبد حتى يكون الضرر الملحق به شديدًا، ولكن إن ظهرت في تتمثل ما يلي: الإرهاق والشعور بالامتلاء وفقدان الشهية والغثيان، والإصابة بالنزيف والكدمات بسهولة، وصولًا لنزيف غزير من الأوعية الدموية الموجودة في المريء أو المعدة، وتورم في الساقين أو القدمين أو الكاحلين، وفقدان الوزن وحكة في الجلد، إضافة إلى اصفرار في لون الجلد والعينين.